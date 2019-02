Mercoledì 20 febbraio 2019 - 12:43

Crollo Genova, iniziata discesa seconda trave ponte

Pesa oltre 900 tonnellate

Genova, 20 feb. (askanews) – A Genova è cominciata intorno alle 11 di questa mattina la discesa della seconda trave tampone di Ponte Morandi. La prima era stata rimossa lo scorso 9 febbraio. Le operazioni sono iniziate ieri sera con il taglio dell’impalcato.

Per calare fino a terra la trave, che è lunga circa 36 metri, larga 18 metri e pesa oltre 900 tonnellate, occorreranno diverse ore. Lo scorso 8 febbraio, per dare simbolicamente il via ai lavori di smontaggio di quel che resta del viadotto autostradale, erano venuti in visita a Genova il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.