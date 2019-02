Lunedì 18 febbraio 2019 - 07:51

Vicenza, operazione antidroga della Gdf: 2 misure cautelari

Coinvolto anche Stefano Tummolo

Roma, 18 feb. (askanews) – I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, con l’ausilio di un’unità cinofila del Corpo, hanno eseguito due misure cautelari personali per spaccio di cocaina, disposte dal Gip del Tribunale di Vicenza.

In particolare, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere Stefano Altomare Tummolo, già detenuto presso la locale Casa Circondariale in conseguenza dell’arresto da parte delle Fiamme Gialle avvenuto in flagranza di reato il 13 settembre dell’anno scorso e con precedenti penali, in quanto già affiliato ad una banda armata responsabile a Roma, negli anni ’70 e ’80, di omicidi, rapine, estorsioni e sequestri di persona. La misura dell’obbligo di firma quotidiano è stata, invece, disposta per M.M., di 42 anni, disoccupato, residente a Dueville (VI) che si riforniva da Tummolo. La droga fornita da quest’ultimo serviva a M.M. per gestire in proprio un’attività di spaccio.