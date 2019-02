Lunedì 18 febbraio 2019 - 14:21

Scicluna: credo che si pubblicheranno dati Vaticano su abusi

In vista del vertice parla l'ex "pm" vaticano anti-pedofilia

Città del Vaticano, 18 feb. (askanews) – Mons. Charles Scicluna si dice fiducioso che in futuro il Vaticano pubblicherà i dati statistici in suo possesso in merito agli abusi sessuali sui minori.

“Ho parlato con Ladaria”, il cardinale prefetto, “dell’esigenza in futuro di pubblicare le statistiche della Congregazione per la dottrina della fede”, ha detto Scicluna, arcivescovo di Malta, presidente della corte d’appello sulle cause canoniche in materia di pedofilia nonché per lunghi anni, all’epoca di Papa Ratzinger, “promotore di giustizia” della stessa congregazione per la Dottrina della fede, ossia procuratore generale proprio sulle denunce di pedofilia. “Lui non è contrario, secondo me arriveremo a questo punto”, ha detto Scicluna nel corso della conferenza stampa di presentazione del vertice sugli abusi convocato da Papa Francesco questa settimana sugli abusi sessuali sui minori con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo (21-24 febbraio). Scicluna ha peraltro precisato che “nonbasta pubblicare i numeri, bisogna anche fare studi di approfondimento per contestualizzare questi numeri”.