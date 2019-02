Lunedì 18 febbraio 2019 - 07:57

Palermo calcio, Orlando: trovato accordo. Spero sia segnale

"Ora serve vera svolta"

Roma, 18 feb. (askanews) – “La soluzione individuata per salvare il Palermo da una grave penalizzazione spero che sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l’importanza e la disponibilità per una collaborazione con Fgci e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprietà.”

Lo scrive stamattina sui social network il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando commentando l’accordo raggiunto ieri notte fra la società di viale del Fante e la famiglia Mirri.