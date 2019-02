Domenica 17 febbraio 2019 - 10:51

Militare abusa figlia minorenne, Esercito lo sospende subito

Le forze dell'ordine esprimono 'sdegno e condanna profonda: è indegno divisa. Solidarie4tàò alla ragazza'

Roma, 17 feb. (askanews) – E’ già stato sospeso dall’Esercito e se troveranno conferma le accuse di abusi sulla figlia minorenne a lui contestati dalla Procura di Velletri la divisa verde gli verrà revocata per sempre. Lo annuncia l’Esercito italiano, a proposito del militare accusato di crimini familiari orrendi, esprimento “profondo sdegno e condanna”.

“Il militare coinvolto – afferma l’Esercito, dando notizia della sospensione dell’uomo dalle forze dell’ordine- si è macchiato, laddove le attività di indagine lo confermassero, di un comportamento riprovevole, immorale e inaccettabile, ancor più aggravato per uomini e donne che indossano l’uniforme e rappresentano lo Stato. Confermando totale disapprovazione e pieno rigore nel perseguire i comportamenti che violano i principi e i valori su cui si fonda l’Istituzione e assicurando la massima collaborazione e trasparenza con gli organi inquirenti, l’Esercito ha già avviato tutte le procedure per l’immediata sospensione del militare dal servizio ed esprime la totale intransigenza, tolleranza zero, nel contrastare tali inaccettabili condotte e la completa vicinanza alla ragazza nei cui confronti sono stati perpetrati gli abusi.. Tali soggetti non sono degni di indossare l’uniforme”.

“Tale isolato avvenimenti – afferma ancora l’Esercito- viola l’etica militare, e lede fortemente la dignità e l’onore di tutto il personale dell’Esercito che, invece, con profonda onestà, professionalità, e spirito di sacrificio, quotidianamente svolge il proprio dovere”.