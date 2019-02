Giovedì 14 febbraio 2019 - 16:15

Grave una bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre

Ematoma al cervello, non sarebbe in pericolo di vita

Roma, 14 feb. (askanews) – Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia di 3 anni della compagna, ricoverata ora in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù della Capitale.

Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ieri sera la madre della piccola, 23 anni, si è presentata verso le 21.30 all’ospedale di Genzano, portando la bimba in braccio e dando in escandescenze: la bambina presentava varie ecchimosi sul volto e i medici, sospettando una violenza familiare, hanno come da prassi allertato la polizia.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Genzano, ai quali la donna ha riferito che la figlia era stata ridotta così dal compagno, poco prima. L’uomo (con precedenti di polizia, non dello stesso genere) è stato così rintracciato e arrestato per tentato omicidio.

La bambina è stata trasferita nella notte al Bambino Gesù, dove è ricoverata in codice rosso con un ematoma al cervello. Non sarebbe in pericolo di vita.

