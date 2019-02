Giovedì 7 febbraio 2019 - 21:21

Scontata la pena torna in libertà Anna Maria Franzoni

Nel 2002 l'omicidio del piccolo Samuele

Roma, 7 feb. (askanews) – E’ tornata in libertà Anna Maria Franzoni. La mamma di Cogne, condannata a 16 anni per l’omicidio del figlio Samuele, avvenuto il 30 gennaio 2002 nella villetta della famiglia a Cogne, ha finito di scontare la sua pena.

Dal 2014 il Tribunale di sorveglianza le aveva concesso i domiciliari. Nei giorni scorsi è giunto il definitivo fine pena, con anticipo grazie a degli sconti di pena.

Si chiude così, con la speranza di Franzoni di tornare nell’oblio, come chiarito dal suo legale, una lunga vicenda giudiziaria, che per anni ha diviso il paese tra ‘colpevolisti’ e ‘innocentisti’ non avendo mai la mamma di Cogne ammesso il delitto del figlio.

“Quando uno ha scontato la pena, è giusto che rientri nel contesto sociale e faccia tutto ciò che fa qualsiasi cittadino”, ha dichiarato Carlo Taormina, storico ex avvocato di Franzoni,”E poi continuo a pensare che non sia colpevole. Non c’è ombra di dubbio”. “Rimango convinto sia stata un’altra persona ad uccidere Samuele”.

Mpd