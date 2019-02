Giovedì 7 febbraio 2019 - 14:44

Manuel Bortuzzo, i due fermati in isolamento: “Chiediamo scusa”

Il padre della vittima in Questura: "Roma non è insicura"

Roma, 7 feb. (askanews) – Sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, in isolamento ed in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due ragazzi di 24 e 25 anni di Acilia che ieri sera si sono costituiti alla Questura di Roma: sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio premeditato e dai motivi abietti e futili in relazione al ferimento all’Axa del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo essere stato colpito alla schieda da un proiettile. Il gip dovrà valutare gli elementi rilievati dall’accusa, a cominciare dalla confessione dei due giovani registrata ieri negli uffici della polizia.

Entrambi con precedenti per droga (per Bazzano, che sabato guidava lo scooter, anche per rapina), davanti gli inquirenti hanno ammesso di aver sparato a Bortuzzo per motivi legati alla rissa precedentemente avvenuta all’interno di un pub e di aver sbagliato persona, essendo la vittima e la sua giovane fidanzata assolutamente estranei alla vicenda, così come emerso nel corso delle indagini.

“Io mi sono costituito e vado in carcere perchè è giusto che Manuel abbia giustizia”, ha detto agli inquirenti Marinelli, mentre l’amico, Bazzano, ha sempre pianto durante interrogatorio. Marinelli ha anche spiegato di aver esclamato, dopo lo sparo, “ma che hai fatto?”. Bazzano, secondo questa versione, non sapeva della pistola.

“Siamo distrutti, vogliamo chiedere scusa alla famiglia di Manuel, con una lettera che manderemo ai genitori”, hanno detto i due giovani tramite gli avvocati. Al loro difensore, l’avvocato Alessandro De Federicis, hanno spiegato che da domenica intendevano costituirsi ed a riprova di questo i familiari avevano subito contattato il legale: “Avevano un peso sulla coscienza”, ha aggiunto l’avvocato. Entrambi gli indagati hanno appena avuto un figlio.

Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, ha incontrato il questore di Roma Guido Marino e gli investigatori che hanno condotto le indagini. Il padre di Manuel ha ringraziato i funzionari e gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Ostia per l’impegno nelle indagini, che in pochi giorni hanno portato all’arresto dei responsabili del ferimento. Il padre del ragazzo, si è rivolto agli agenti chiamandoli “i miei angeli”, e ha detto che Roma è un luogo dove vivrebbe, nonostante quello che è successo al proprio figlio, da riferire a singoli “attori”, probabilmente “con problemi culturali e di educazione”.

Il questore Marino ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, sottolineando “la forza e la compostezza” che ha dimostrato, e ha ringraziato “gli investigatori della polizia di Stato che, con il loro impegno, hanno dimostrato ancora una volta che Roma non è una città insicura”. Mentre, il dirigente del commissariato di Ostia, Eugenio Ferraro, ha portato al padre del ragazzo il messaggio di saluto delle scuole della cittadina del litorale, sottolineando che “tutta la cittadinanza è unita a fare il tifo per Manuel”.