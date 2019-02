Mercoledì 6 febbraio 2019 - 10:03

Papa: voglio che fedeli leggano documento che ho firmato con imam

"Per andare avanti nel dialogo per la fratellanza umana"

Città del Vaticano, 6 feb. (askanews) – “Oltre ai discorsi, ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più: io e il Grande Imam di Al-Azhar abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio, condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace”. Lo ha detto il Papa nell’udienza generale in aula Paolo VI dedicata al viaggio appena concluso negli Emirati Arabi Uniti (2-5 febbraio).

“Questo documento – ha aggiunto il Papa – sarà studiato nelle scuole e nelle università di parecchi paesi, ma anche io mi raccomando di che voi lo leggiate, lo conosciate, perché dà tante spinte per andare avanti nel dialogo per la fratellanza umana”.