Mercoledì 6 febbraio 2019 - 22:37

Arrestati gli autori dell’agguato a Manuel Bortuzzo

Confermata l'ipotesi del tragico scambio di persona

Roma, 6 feb. (askanews) – Svolta nelle indagini sul ferimento del giovane nuotatore Manuel Bortuzzo: nei confronti dei due sospettati che si erano presentati oggi in Questura, è stato emesso un provvedimento di fermo di polizia giudiziaria e sono stati trasferiti in carcere. Lo ha rivelato Alessandro De Federicis, legale di uno dei due fermati, all’uscita dalla Questura di Roma dopo l’interrogatorio.

I due fermati – ha poi confermato la Questura di Roma in una nota – sono Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, di 24 e 25 anni, entrambi di Acilia, entrambi con precedenti di polizia per droga e per Daniel Bazzano, conducente dello scooter, precedenti anche per rapina. I due hanno ammesso di aver sparato per motivi legati alla rissa precedentemente avvenuta all’interno di un locale e di aver sbagliato persona, essendo la vittima e la sua giovane fidanzata assolutamente estranei alla vicenda, così come emerso nel corso delle indagini.

Al termine dell’interrogatorio, condotto congiuntamente in Questura dal Pubblico Ministero Neri, dal Procuratore Aggiunto D’Elia e dagli investigatori della Squadra Mobile, i due sono stati portati nel carcere di Regina Coeli e dovranno rispondere entrambi di tentato omicidio e porto abusivo d’arma.

Erano passate da poco le 2 di notte del 3 febbraio scorso – ricorda la Questura di Roma -, quando il 19enne Manuel Bortuzzo, fermo nei pressi di un pub in piazza Eschilo insieme alla sua ragazza, a seguito di una serie di colpi di pistola sparati in strada, veniva raggiunto da un proiettile al fianco, rimanendo gravemente ferito.

Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile insieme a quelli del Commissariato di Ostia Lido, hanno permesso di individuare tempestivamente gli autori del fatto, che si sono presentati nel tardo pomeriggio di oggi in Questura accompagnati dai propri avvocati.

Sam