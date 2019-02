Martedì 5 febbraio 2019 - 16:11

Volvo XC40 si aggiudica premio Novità dell’Anno di Quattroruote

Ad Crisci: "Successo globale, puntiamo ad aumentare produzione"

Milano, 5 feb. (askanews) – Volvo XC40 è stata eletta Novità dell’Anno 2019 dai lettori di Quattroruote, con il 12,3% dei voti. Al secondo posto si è classificata la nuova Bmw Serie 3 con il 10,5% delle preferenze, mentre la Suzuki Jimny, con 10,2% di voti, si è aggiudicata il terzo posto. Il riconoscimento di Quattroruote arriva dopo il premio Auto dell’Anno ottenuto dall’XC40 in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra 2018. È la prima volta che la Volvo si aggiudica il riconoscimento di Quattroruote. Volvo XC40 succede nell’albo d’oro del premio, istituito nel 2000, all’Alfa Romeo Stelvio.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento da parte dei lettori di Quattroruote – ha dichiarato Michele Crisci presidente e Ad di Volvo Italia a margine della consegna del premio -. L’anno scorso sono state vendute quasi 8mila XC40, purtroppo ne abbiamo consegnate solo 4mila. Questo vuol dire che ci sono ancora 4mila clienti che sono in attesa della vettura che sarà consegnata nei primi mesi dell’anno. Il fatto è che è che l’XC40 è un successo in tutto il mondo, non solo in Italia. Per questo stiamo cercando di convincere la produzione ad andare più forte. Sono confidente che fra l’inizio e la fine dell’estate avremo delle quote aggiuntive di produzione, quindi accorceremo notevolmente i tempi di consegna”.

Positive anche le previsioni 2019. “Come Volvo – ha continuato Crisci – ci aspettiamo di crescere ulteriormente. L’anno scorso già abbiamo chiuso in controtendenza con un +10% (rispetto a un calo del mercato del 3,1% ndr). Ci aspettiamo di ripetere un risultato molto simile e superare le 20mila consegne quest’anno. A gennaio abbiamo registrato un fantastico +50%, ma ci portavamo dietro il portafoglio di XC40, 60 e 90. Ora abbiamo appena presentato la nuova V60, stiamo lanciando la V60 Cross Country e dopo l’estate la S60, poi ci sarà l’introduzione di motori ibridi, plug-in e più avanti full electric. Quindi è un momento di grande energia per Volvo e i risultati ci stanno premiando”.