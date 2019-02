Martedì 5 febbraio 2019 - 16:14

Taxi, il Campidoglio annuncia 100 nuove licenze: no dei sindacati

Meleo: "Puntiamo ad almeno 10mila licenze operative in tre anni"

Roma, 5 feb. (askanews) – “Il nostro obiettivo è rendere Roma una città sostenibile e fornire progressivamente alternative all’uso dell’auto privata. Tra le altre misure su cui stiamo lavorando, vogliamo aumentare l’offerta del trasporto pubblico non di linea sul territorio di Roma Capitale. Per questo saranno subito rimesse in campo circa 100 nuove licenze a oggi inutilizzate, con l’obiettivo di arrivare ad almeno 5mila nuove licenze tra ncc e taxi entro il 2021, anche alla luce della revisione della normativa nazionale. Praticamente sul fronte taxi puntiamo ad almeno 10mila licenze operative in tre anni. Il tutto per garantire più offerta ai cittadini e fornire un servizio capillare sul territorio”. Lo scrive su Fb l’assessora capitolina alla mobilità Linda Meleo.

Ma un primo no viene proprio dalla categoria. Fit-Cisl Lazio, Ugl taxi, Federtaxi Cisal, Ati taxi, Anar e Associazione Tutela Legale Taxi dichiarano che “siamo disposti fin da subito ad aprire un confronto con l’amministrazione comunale, al fine di migliorare il servizio taxi sotto l’aspetto della qualità dei veicoli e considerare imprescindibile la proposta per l’accettazione obbligatoria della carta di credito. Su quanto riguarda l’idea di un aumento delle licenze taxi, specialmente in un contesto in cui i taxi sono periodicamente costretti a fermarsi a gruppi alterni a causa della carenza di lavoro, crediamo che l’assessora Meleo fantastichi sui numeri”.

Cam