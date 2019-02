Martedì 5 febbraio 2019 - 13:01

Raggi: lo stadio della Roma si fa, ok ai cantieri entro anno

Politecnico: problema traffico c'è, soluzione offerta plurimodale

Roma, 5 feb. (askanews) – “Lo stadio della Roma si fa e i proponenti se vogliono potranno aprire i cantieri già entro l’anno”. Lo ha assicurato la sindaca di Roma Virginia Raggi presentando in Campidoglio lo studio del Politecnico di Torino relativo all’impatto sulla mobilità del progetto di stadio della As Roma a Tor di Valle.

“Non siamo contro le opere e le grandi opere – ha detto ancora Raggi – lo stadio lo è. Siamo a favore delle opere utili che portano benefici alla città e ai cittadini, come in questo caso, dove si riqualifica un quadrante della città”.

Rispetto alla valutazione dell’impatto sulla mobilità della Capitale del progetto dello stadio della As Roma a Tor Di Valle, il coordinatore del gruppo di lavoro per il Politecnico di Torino Bruno Dalla Chiara ha spiegato che “noi abbiamo lavorato su due campi: analisi e ricetta non c’è stata nessuna ingerenza. Nell’analisi abbiamo visto che il problema c’era, nella ricetta che si può risolvere con un’offerta plurimodale”.

“A fine novembre abbiamo usato termini forti – ha chiarito Dalla Chiara – perché andare in una direzione di trasporto stradale senza offerta ferroviaria competitiva non è professionale né al passo con i tempi”. Tuttavia, ha aggiunto “c’è anche la soluzione nel Piano urbano della mobilità sostenibile che è in fase di avanzata elaborazione”: oltre al ferro, la mobilità ciclabile, pedonale e sharing “Nella misura in cui queste azioni verranno attuate prima della messa in esercizio dello stadio”, ha concluso.