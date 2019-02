Martedì 5 febbraio 2019 - 18:35

Papa: lettera da Maduro? In mediazione servono entrambe le parti

Dopo la lettera del presidente che chiede l'intervento vaticano

Città del Vaticano, 5 feb. (askanews) – Non basta la lettera del presidente Nicolas Maduro perché la Santa Sede si impegni in una mediazione tesa a fare uscire il Venezuela dalla situazione di crisi politica, è necessario che a chiedere la mediazione sia anche l’autoproclamato presidente Juan Guaido. E’ quanto afferma in sostanza Papa Francesco che, sul volo di ritorno dagli Emirati Arabi Uniti, ha ricordato che “perché si faccia una mediazione ci vuole la volontà di ambedue le parti”.

“Prima del viaggio sapevo che stava arrivando col plico diplomatico una lettera di Maduro, questa lettera ancora non l’ho letta”, ha detto ai giornalisti Jorge Mario Bergoglio, a quanto riporta Vatican Insider. “E vedremo cosa si può fare. Ma perché si faccia una mediazione, ci vuole la volontà di ambedue le parti. Le condizioni iniziali sono chiare: che le parti lo chiedano, siamo sempre disposti. Come quando la gente va dal curato perché c’è un problema tra marito e moglie: va uno, ‘e l’altra parte viene o non viene? Vuole o non vuole?’. Servono sempre ambedue le parti. Questa è una condizione su cui i paesi devono pensare prima di chiedere una facilitazione o la presenza di un salvatore o una mediazione. Ambedue le parti sempre”.