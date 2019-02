Martedì 5 febbraio 2019 - 14:06

Non sarà tolta la scorta al giornalista Sandro Ruotolo

Almeno per ora

Roma, 5 feb. (askanews) – Non sarà tolta la scorta al giornalista Sandro Ruotolo, almeno per ora. L’Ucis – Ufficio centrale scorte del Ministero dell’Interno – ha infatti sospeso la revoca, annunciata dallo stesso giornalista, per fare ulteriori approfondimenti e arrivare a una decisione definitiva.

Nei giorni scorsi era stata comunicata al giornalista, sotto protezione per le minacce ricevute dalla camorra, la revoca della protezione a partire dal prossimo 15 febbraio. La decisione di assegnare o di revocare una scorta a un soggetto ritenuto a rischio viene proposta dal prefetto all’Ucis cui spetta l’ultima parola.

Ruotolo aveva confermato a Ossigeno per l’Informazione che la scorta gli sarebbe stata revocata a partire dal 15 febbraio. Sandro Ruotolo ha detto di essere confortato dall’ondata di dichiarazioni di solidarietà ricevute anche da chi non conosce personalmente, da amici, colleghi e da rappresentanti delle istituzioni. Tutti hanno mostrato sorpresa e hanno chiesto alle autorità di governo di ritornare sulla decisione.

