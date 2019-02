Lunedì 4 febbraio 2019 - 10:07

Valanga a Courmayeur, ritrovati 3 corpi: si cerca un quarto

Snowboarder belga muore travolto da una valanga a Livigno

Roma, 4 feb. (askanews) – I corpi senza vita di tre “freerider” (sciatori fuoripista sulla neve fresca) travolti da una valanga sono stati individuati dal Soccorso Alpino Valdostano, che ha eseguito questa mattina una serie di sorvoli sul Canale degli Spagnoli (Courmayeur), per la ricerca di due sciatori inglesi e di due francesi, che non avevano fatto rientro ieri pomeriggio.

Si cerca un quarto, che dovrebbe trovarsi nella stessa zona.

Si procede alle operazioni di recupero, rese difficili dalla natura impervia del canalone e dal rischio di ulteriori distacchi. Sul posto guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, e unità cinofile.

Un 24enne belga è morto dopo essere rimasto sepolto da una piccola valanga mentre faceva snowboard nella zona di Livigno (Sondrio). E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri e intorno alle 22 il corpo è stato ritrovato e recuperato dai soccorritori del Soccorso alpino e speleologico lombardo (Sasl) e dai militari del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf): era sepolto sotto due metri di neve.

Secondo quanto ricostruito, sembra che la vittima stesse sciando con un amico e insieme avrebbero deciso di abbandonare la pista per spostarsi in un’altra area e per questo avrebbero attraversato un canalone. Quando l’amico è arrivato a destinazione e non ha visto il 24enne ha pensato che fosse rimasto indietro perché pare avevesse qualche problema al ginocchio ma quando il ritardo si è fatto consistente ha allertato i soccorsi.

