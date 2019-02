Lunedì 4 febbraio 2019 - 09:21

Il Papa ricevuto dal principe ereditario nel palazzo di Abu Dhabi

Cerimonia di benvenuto formale, nel pomeriggio il primo discorso

Città del Vaticano, 4 feb. (askanews) – Inizialmente scortato da due file di guarie presidenziali a cavallo che portavano la bandiera vaticana e quella emiratina, poi seguito da un lungo corteo di auto blindate, Papa Francesco, a bordo di una utilitaria come è suo consueto, ha percorso i lunghi viali del centro di Abu Dhabi per recarsi al Palazzo presidenziale degli Emirati Arabi Uniti dove alle 12.20 (le 9.20 in Italia) è in calendario la cerimonia di benvenuto. Il suo passaggio è stato salutato dallo sparo a salve dei cannoni e al suo arrivo il cielo è stato solcato dalle striature bianco e giallo, colori del Vaticano, lasciate dagli aerei dell’aeronautica.

Jorge Mario Bergoglio, accolto dal principe ereditario Sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha assistito alla guardia d’onore e alla esecuzione degli inni per poi salutare personalmente tutti i componenti della delegazione emiratina.

Il Papa successivamente avrà un incontro preivato con il principe ereditario.

Dopo gli incontri ufficiali, alle 17 (le 14 in Italia) Francesco avrà un incontro privato con i membri del Muslim Council of Elders nella gran moschea dello sceicco Zayed e alle 18.10 (15.10) prenderà parte all’incontro interreligioso nel Founder’s Memorial, dove pronuncerà il primo discorso in terra araba.