Venerdì 1 febbraio 2019 - 11:43

Sicurezza stradale, giro di vite su chi usa smartphone alla guida

Accordo tra Mit e Viminale per controlli specifici

Roma, 1 feb. (askanews) – Giro di vite per chi usa lo smatphone mentre e alla guida di un’auto. Lo annunciano in una nota il sottosegretario al Mit, Michele Dell’Orco, e il sottosegretario al Viminale Carlo Sibilia, spiegando che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha firmato un accordo con il ministero dell’Interno per potenziare i controlli della Polizia stradale su chi “viola il codice della strada e mette in pericolo sé stesso e gli altri con comportamenti illeciti, in particolare usando lo smartphone mentre è al volante”. A tal fine il Mit mette a disposizione del dipartimento della Polizia stradale 834.950 euro.

“Ogni anno in Italia sono tante, troppe, le persone che muoiono o rimangono ferite in incidenti stradali causati soprattutto da distrazione, e tra questi molti casi sono proprio dovuti all’uso del cellulare alla guida. È dunque doveroso mettere in campo tutti i mezzi a disposizione per prevenire le stragi su strada e assicurare la sicurezza di tutti – spiegano i due componenti del Governo -. Ecco perché abbiamo voluto sottoscrivere questo accordo, per fare squadra e realizzare insieme le attività necessarie per attuare specifici controlli sui comportamenti di guida più a rischio, come appunto l’uso dello smartphone al volante, ma anche il superamento dei limiti di velocità, la guida sotto l’influenza di alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.