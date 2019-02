Venerdì 1 febbraio 2019 - 12:40

Salvini: finire la Tav tagliando 1 mld, saremmo unici a fermarci

La linea "toglie un milione di tir. Di Maio? Nessuna polemica"

Chiomonte (Torino), 1 feb. (askanews) – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha visitato il cantiere della Tav a Chiomonte ribadendo che l’opera “va fatta”, perchè finirla “costa di meno rispetto che fermarla”, ma “si può rivedere il progetto e risparmiare fino a un miliardo di euro” di opere non necessarie.

Se si decidesse di fermare il progetto, ha detto, “saremmo gli unici che si fermano: ci sono altri tunnel sotto le Alpi, tutti stanno andando avanti. Saremmo gli unici che invece di andare avanti torniamo indietro”. La Torino-Lione, ha ricordato, “toglie un milione di tir, tonnellate di Co2 e inquinamento dalle autostrade: è meglio avere meno inquinamento, meno macchine in giro e non il contrario”.

“Finire la Tav – ha ribadito il leader della Lega – costa di meno rispetto a fermarla e riempire i buchi sotto la montagna”, ma “si può rivedere il progetto, risparmiare, tagliare e ridurre: si prevedono costi di 4,7 miliardi, 3 per il tunnel, che è fondamentale, e 1,7 miliardi per altre opere che, hanno ragione i 5 Stelle, possono essere riviste e migliorate, come la mega stazione di Susa”.

“Il miliardo di euro che si può risparmiare – ha sostenuto Salvini – si può reinvestire per la metropolitana di Torino, per l’impatto ambientale, per i Comuni interessati dall’opera o per le strade secondarie. Ma finire la Tav costa di meno rispetto a fermarla e riempire i buchi sotto la montagna: mi sembra evidente il vantaggio per il Paese”.

“Prima si fa e meglio è – ha quindi continuato il ministro – e non ci sono gli ultras del sì o del no alla Torino-Lione”, ma “ci sono 25 km di gallerie già scavate sotto la montagna: è più utile spendere i soldi per finirli, l’Italia merita di andare avanti. Ma il progetto si puù rivedere tagliando costi eccessivi: i 5 Stelle hanno ragione perchè il progetto è partito sovrastimato”.

In ogni caso nessuna polemica con gli alleati Grillini: “E’ un governo che fa squadra, ognuno fa il suo. Di Maio non viene al Chiomonte? Io sono qui non in polemica con nessuno, ma per ricostruire. Nel contratto di governo c’è la revisione dell’opera, può e deve essere rivista”.