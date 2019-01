Giovedì 31 gennaio 2019 - 16:18

Trenord, Piuri: “Sulla strada giusta per regolarità del sistema”

L'ad durante la consegna del Vivalto da parte di Trenitalia

Milano, 31 gen. (askanews) – “Il nuovo orario in vigore dal 9 dicembre si sta confermando la strada giusta per ridare affidabilità e regolarità al sistema ferroviario lombardo, che non ha pari nel resto d’Italia”. Lo ha detto Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord, durante l’evento di consegna del treno Vivalto da parte di Trenitalia a Trenord, avvenuta oggi in stazione Centrale a Milano.

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo prioritario di ridurre le soppressioni: prima del nuovo orario, il 5% delle corse, circa 120 ogni giorno, era soppresso. Oggi il dato è sceso all’1,2% circa, con meno di 40 corse soppresse al giorno. E di queste – ha sottolineato Piuri – solo 16 sono soppresse per cause sotto la responsabilità di Trenord”.

“I 14 treni che abbiamo ricevuto da Trenitalia ci sono di aiuto per tamponare l’emergenza dettata dalla vetustà di parte del materiale rotabile, in attesa dell’arrivo dei nuovi 161 treni acquistati da Fnm e Regione Lombardia, che inizieranno ad arrivare dalla seconda metà del 2020”, ha sottolineato l’ad.

Piuri ha ricordato che Trenord garantisce “ogni giorno 2.560 corse, fra treni e bus, per oltre 800mila viaggiatori. Una rete che nella sola città di Milano serve 24 stazioni che contano ogni giorno un flusso complessivo di 612mila persone: un sistema diffuso come una linea metropolitana. Una base solida per lo sviluppo della mobilità metropolitana e regionale”, ha chiosato l’ad.