Giovedì 31 gennaio 2019 - 20:38

Ecco come il governo vuole riformare lo sport

Approvato dal Cdm il ddl collegato alla manovra. Riordino del Coni

Roma, 31 gen. (askanews) – Il governo riforma lo sport. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il disegno di legge collegato alla manovra che riforma l’ordinamento sportivo. “Tra le misure introdotte – si legge in una nota del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti – il contrasto alla violenza negli stadi (tra le altre, rafforzamento del daspo e l’inasprimento dei provvedimenti anche penali). Il testo prevede anche disposizioni per la regolamentazione delle professioni sportive, in particolare interviene per eliminare l’incertezza in ambito giuridico, fiscale e previdenziale che ora c’è soprattutto nel mondo dilettantistico. Novità anche nelle definizioni ordinamentali con l’adozione di misure di semplificazione in ambito contabile, amministrativo e burocratico per gli organismi sportivi.

“Sono molto soddisfatto – dice Giorgetti – è il secondo step per dare risposte a tutto il mondo dello sport con concreti vantaggi per tutti”.

LA RIFORMA IN BREVE – Il provvedimento di riforma del sistema sportivo italiano contiene in primo luogo il riordino del Coni, il cui perimetro di competenze viene circoscritto come previsto dalla Finanziaria per il 2019 all’attività olimpica e di alto livello. Il Governo potrà essere delegato a emanare nuove regole che rendano effettiva la piena autonomia gestionale e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al Coni.

– Il Coni potrà avere poteri di controllo sulle federazioni solo in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive. Ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

– La riforma prende anche in esame il trasferimento del titolo sportivo. La cessione, il trasferimento o l’attribuzione a qualunque titolo del titolo sportivo sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale. Nel caso di default o insolvenza di una società professionistica l’attribuzione del titolo è condizionata oltre al rispetto delle prescrizioni della singola Federazione sportiva, al versamento del valore economico del titolo.

– Prevista una delega al Governo per la riforma della professione di agente sportivo.

– Sono previste misure per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive, rafforzando la possibilità del questore di disporre dei Daspo contro chi sia stato coinvolto o anche solo denunciato per episodi di violenza, anche all’estero o per eventi che si svolgano all’estero.

– Il Governo punta a semplificare e accelerare le procedure amministrative e ridurre i termini dell’iter della legge sugli stadi.

Mau