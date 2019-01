Mercoledì 30 gennaio 2019 - 12:33

Rapine e danneggiamenti, presa una baby gang: 10 arresti

Reati tra Como e provincia, altri 7 collocati in una comunità

Roma, 30 gen. (askanews) – Con un’operazione chiamata “Baby Gang” polizia e carabinieri di Como hanno eseguito 17 misure cautelari emesse dal Tribunale dei Minorenni di Milano nei confronti di altrettanti presunti componenti di una baby gang che operava a Como e provincia. I reati contestati sono furto, rapina, danneggiamento, ricettazione, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Una cinquantina di reati, tra rapine, estorsioni, furti aggravati, ricettazioni, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, commessi tra luglio e ottobre scorso nel territorio del Comasco: è l’accusa che ha portato il gip del Tribunale per i Minorenni di Milano a disporre 17 misure cautelari nei confronti dei ragazzini – tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni – coinvolti nell’inchiesta. Cinque di loro sono finiti in carcere, 7 sono stati collocati in una comunità per minori mentre per altri 5 sono scattati gli arresti domiciliari, esattamente come richiesto dalla Procura per i Minori.

I minorenni coinvolti facevano parte di una banda che, ha spiegato la Procura per i minori di Milano, anche attraverso “una pericolosa escalation di condotte antisociali”, riusciva ad adescare sempre nuovi affiliati (in certi casi anche minori di 14 anni) attirati dalla prospettiva di conquistare un “prestigio sociale” e un ruolo di supremazia tra coetanei: “Una degenerazione degli schemi di aggregazione tipici dell’età evolutiva, caratterizzata da un codice di appartenenza che consiste nell’assumere comportamenti antisociali, distruttivi verso le cose, deturpanti verso l’ambiente, umilianti e prevaricanti verso le persone, specialmente quelle più deboli, oppositivi ed insofferenti nei confronti dell’Autorità”.

Una deriva dovuta a complesse problematiche di natura personale e familiare: tutti i minori coinvolti sono risultati cresciuti in contesti difficili, “caratterizzati dall’assenza di validi ed adeguati modelli educativi di riferimento, con un percorso evolutivo contrassegnato da disinvestimento scolastico e condotta irregolare”. Le misure scattate nei loro confronti rappresentano “come momento estremo e necessario” e sono state adottate “in un’ottica di prevenzione” per evitare che commettano altri reati.

L’obiettivo principale è avviare gli affiliati alla baby gang in un “percorso di responsabilizzazione” mirato alla rieducazione e al recupero sociale di ciascuno di loro, “in una prospettiva che è quella specifica della Giustizia minorile”.