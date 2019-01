Mercoledì 30 gennaio 2019 - 14:52

“Missione compiuta! i migranti della Sea Watch in 6 Paesi” (così Salvini)

Il ministro dell'Interno: "Ora auspichiamo un'indagine sulla ong"

Roma, 30 gen. (askanews) – “Missione compiuta! Ancora una volta, grazie all’impegno del governo italiano e alla determinazione del Viminale, l’Europa è stata costretta a intervenire e ad assumersi delle responsabilità. Sei Paesi hanno accettato di accogliere gli immigrati a bordo della Sea Watch3, coordinandosi con la Commissione europea: si tratta di Francia, Portogallo, Germania, Malta, Lussemburgo e Romania”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Auspichiamo inoltre che, in base alla documentazione racconta, venga aperta un’indagine per fare chiarezza sul comportamento della Ong. L’obiettivo è stato anche in questo caso trovare una soluzione che possa conciliare la sicurezza delle persone in mare con quella di un Paese, l’Italia, che non è più disposto a essere il rifugio di tutti i clandestini d’Europa”, ha concluso Salvini.

Poco fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che “Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco” dei migranti a bordo della Sea Watch. “Si è aggiunto anche il Lussemburgo alla lista di Paesi amici che hanno risposto al nostro invito. Siamo 7 Paesi, nelle prossime ore inizieranno le operazioni di sbarco”. Non ci sarà “alcuna ripercussione sul governo” dal caso Diciotti, ha detto Conte. “C’è un accordo che nasce da un contratto, si sta sviluppando in piena concordia, e non c’è nessuna divergenza. Sul caso citato, ho già parlato ieri, e il dato politico è quello. C’è una politica dell’immigrazione del governo, non è un caso che va visto isolato da questa politica”. In ogni caso, “nessuna preoccupazione per la stabilità del governo”.

Sulla decisione da assumere rispetto all’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, “bisogna sempre privilegiare la trasparenza: esaminare il quesito giuridico e rispondere a quel quesito”, ovvero non l’immunità per il ministro ma se abbia o meno agito nell’interesse nazionale.

