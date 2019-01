Domenica 27 gennaio 2019 - 12:50

Morto Giuseppe Zamberletti. Il padre della protezione civile

Straordinario conoscitore delle fragilità del nostro Paese

Roma, 27 gen. (askanews) – Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato la scomparsa dell’Onorevole Giuseppe Zamberletti, che si è spento ieri notte nella sua Varese, esprimendo, ed esprime il più profondo e sincero cordoglio unendosi al dolore dei suoi familiari.

Zamberletti, 85 anni, da tempo malato, era ricoverato in ospedale.

“Perdiamo uno straordinario conoscitore delle fragilità del nostro Paese – ha detto il Capo Dipartimento Angelo Borrelli – che per primo intuì la necessità di distinguere la fase del soccorso in emergenza da quella fondamentale della previsione e della prevenzione dei rischi naturali, eleggendole a cardine dell’autoprotezione. Ci ha insegnato a riconoscere la cultura della protezione civile come sapiente tutela della salvaguardia della vita e dei beni comuni, ma ha svolto anche l’importante funzione di guida morale e costante riferimento per lo svolgimento del nostro sevizio. Gli uomini e le donne della protezione civile gli saranno per sempre debitori. Oggi il Servizio Nazionale non perde solo il suo fondatore ma anche un amico, un maestro, una guida. Questo è stato, in questi anni, per tutti noi e per i tanti volontari italiani”.

