Venerdì 25 gennaio 2019 - 07:43

Atac, prende fuoco un autobus al rientro in rimessa

Incendio estinto, nessun danno. Era in servizio da 12

Roma, 25 gen. (askanews) – Poco prima dell’una di questa notte, per ragioni ancora da accertare, si è sviluppato un incendio su un autobus dell’Atac che stava rientrando in rimessa. Ne ha dato notizia la stessa società del trasporto pubblico capitolin, assicurando che “a bordo non c’erano passeggeri e non c’è stata alcuna conseguenza per l’autista”. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme. Atac ha avviato gli accertamenti di rito. La vettura era in servizio da oltre 12 anni.