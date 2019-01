Giovedì 24 gennaio 2019 - 22:05

Bonafede: Cara di Castelnuovo non c’entra con decreto sicurezza

Il ministro della Giustizia ospite a Piazza Pulita

Roma, 24 gen. (askanews) – “Il Cara di Castelnuovo non ha nulla a che fare con il decreto sicurezza”: lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite in studio alla trasmissione Piazza Pulita de La7.

“Era una struttura in situazione di illegalità. Le persone non sono state messe per strada. E’ una situazione in cui una struttura con una capienza di 600 persone ne ospitava mille. Quelle persone sono state trasportate in strutture dove ci può essere una accoglienza legale. Siamo al punto in Italia in cui anche quando saniamo situazioni di illegalità non va bene” ha detto Bonafede risondendo alle sollecitazioni del giornalista Antonio Padellaro.