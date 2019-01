Lunadoro, tris di medaglie d’oro con Gilbert & Gaillard

Mercoledì 23 gennaio 2019 - 19:14

Roma, 23 gen. (askanews) – “Accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio le medaglie d’oro Gilbert & Gaillard ricevute per i nostri tre vini Lunadoro. Premi prestigiosi che ci rendono fieri e che ci ricompensano del lavoro quotidiano in vigna e in cantina per riuscire a mantenere altissimo il valore di questa linea, fiore all’occhiello di Schenk Italian Wineries. La giuria, composta dal comitato di esperti del gruppo francese, ha infatti sottolineato quanto Lunadoro, con il suo Vino Nobile di Montepulciano, riesca ad unire raffinatezza e complessità a una notevole qualità. Iniziamo quindi il 2019 a gonfie vele, dopo aver chiuso il 2018 con i prestigiosi Tre bicchieri del Gambero Rosso ottenuti dal Vino Nobile di Montepulciano Pagliareto DOCG 2015”. Così Adriano Annovi, amministratore delegato dell’azienda agricola Lunadoro, commenta la vittoria delle tre medaglie d’oro ricevute dai vini della cantina di Valiano (Montepulciano – SI) al Concorso Internazionale Gilbert & Gaillard, organizzato dal gruppo francese editore dell’omonima rivista e della guida G&G, fra le più diffuse e lette a livello globale. Durante questo appuntamento, uno dei più attesi per il settore vinicolo-enologico, la qualificata giuria di esperti ha assaggiato e valutato gli oltre 1600 vini in degustazione provenienti da diversi Paesi del mondo. Le medaglie d’oro Gilbert & Gaillard sono andate a ai vini Lunadoro Nobile di Montepulciano dogc Pagliareto 2016- gold; Pagliareto 2015-gold+90 scores e alla dogc Riserve Quercione 2014-gold+94 scores Con alle spalle questi grandi successi la cantina Lunadoro inizia l’anno con due importanti eventi. Il primo sarà Wine&Siena, evento di apertura dell’anno del Wine Hunter, in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019. Dal 9 al 14 febbraio si terrà invece il tradizionale appuntamento con l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano alla Fortezza Medicea.