Martedì 22 gennaio 2019 - 18:13

Mafia, nuove minacce di morte al giornalista Paolo Borrometi

La lettera recapitata questa mattina a Tv2000: "Ti manca poco"

Roma, 22 gen. (askanews) – Questa mattina una lettera con pesanti minacce di morte è stata recapitata al giornalista Paolo Borrometi presso la sede di Tv2000. “Ti manca poco” è stato scritto con indubbio linguaggio mafioso utilizzando ritagli di giornale. La lettera è stata subito consegnata agli inquirenti che l’hanno valutata molto seriamente e hanno già avviato le indagini del caso.

“A Paolo, che già da anni vive sotto scorta, va la solidarietà e l’affetto della direzione di Tv2000, del consiglio di amministrazione di Rete Blu e di tutti i dipendenti della emittente. – hanno affermato Vincenzo Morgante, direttore di rete e Lucio Brunelli, direttore dell’informazione dell’emittente – Siamo convinti che il modo migliore di rispondere a questa nuova grave e vile intimidazione è continuare ad essergli vicini nel suo lavoro giornalistico di denuncia della mafia e di racconto della realtà positive che la contrastano nei diversi ambiti della società. Un impegno che Tv2000 ha fatto proprio e dal quale certamente non tornerà indietro. Al carissimo collega Paolo non mancherà, come sempre, siamo sicuri, – concludono – il sostegno dell’intero mondo dell’informazione e delle autorità preposte a vigilare sulla sua sicurezza”.

