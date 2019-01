Martedì 22 gennaio 2019 - 12:18

Cattolici e protestanti a governo: allargare quota accoglienza

In occasione settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

Roma, 22 gen. (askanews) – “Ci rivolgiamo direttamente al governo italiano perché allarghi la quota dei beneficiari accolti nel nostro paese e si faccia promotore di un ‘corridoio umanitario europeo’, gestito dalla Ue e da una rete di paesi volenterosi, prevedendo un adeguato sistema di sponsorship”. E’una delle richieste presenti nell’appello lanicato da cattolici e protestanti italiani, in occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Additare i migranti “come una minaccia al nostro benessere, definirli come potenziali criminali o approfittatori della nostra accoglienza tradisce la storia degli immigrati – anche italiani – che invece hanno contribuito alla crescita economica, sociale e culturale di tanti paesi. Da qui il nostro appello perché – nello scontro politico – non si perda il senso del rispetto che si deve alle persone e alle loro storie di sofferenza”, sottolinea l’appello.

“Per noi cristiani, come per ogni essere umano, omettere il soccorso a chi giace sulla strada o rischia di annegare è un comportamento di cui si può solo provare vergogna. Per questo chiediamo un potenziamento delle attuali attività di soccorso, rese dai mezzi militari, dalla Guardia Costiera e dalle Ong, nel rispetto delle norme del mare e del diritto umanitario”, aggiunge la nota, firmata dal pastore Eugenio Bernardini, moderatore della Tavola valdese, dal professor Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, dal pastore Luca M. Negro, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia e da monsignor Stefano Russo, segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.