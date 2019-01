Domenica 20 gennaio 2019 - 12:27

Il dolore di Papa Francesco per le persone morte nel Mediterraneo

Le parole del Pontefice

Roma, 20 gen. (askanews) – “Due dolori sono nel mio cuore. Uno è per l’attacco terroristico in Colombia e l’altro per il nuovo naufragio nel Mediterraneo”. Così ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus a piazza San Pietro. I migranti che hanno perso la vita – ha continuato il Pontefice – “cercavano un futuro” e sono quasi certamente “vittime dei trafficanti di uomini”. Il Santo Padre ha poi invitato a recitare l’Ave Maria per “quanto è successo”.

Già nell’ottobre scorso il Papa era intervenuto sul caso dei migranti. “L’Europa guardi al Mediterraneo, che è oggi il più grande cimitero”, aveva detto intervenendo al dialogo tra giovani a anziani nell’ambito del Sinodo. Per Francesco purtroppo queste vittime ci dimostrano che la storia può ripetersi con il suo carico di violenza e morte. “È importante – aveva chiarito – che i giovani conoscano il tesoro negativo delle due guerre mondiali, conoscano quello che è successo qui in Europa. Serve per creare le coscienze”.

