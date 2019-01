Venerdì 18 gennaio 2019 - 15:03

Le trame dei nemici di Papa Francesco che vogliono un nuovo Conclave

Parla il cardinale Walter Kasper

Città del Vaticano, 18 gen. (askanews) – “Ci sono persone a cui semplicemente non piace questo pontificato. Vogliono che finisca il prima possibile per avere, per così dire, un nuovo Conclave.

Vogliono anche che vada a loro favore, così da avere un risultato che segua le loro idee”. Lo ha detto il cardinale Walter Kasper al programma “Report Munchen” della televisione tedesca Ard. Il porporato, stimato da Jorge Mario Bergoglio, ha detto che c’è una strategia “inappropriata” di trasformare la questione degli abusi sessuali “in una discussione su Papa Francesco”, così compiendo “l’abuso di un abuso”. Strategia che “distoglie l’attenzione dal problema reale” e distrae dall’impegno a mettere a punto “mezzi di prevenzione” della pedofilia.

Ska/int5