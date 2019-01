Venerdì 18 gennaio 2019 - 22:36

Ennesimo naufragio: affonda gommone con 20 migranti a bordo

A Nord di Tripoli

Roma, 18 gen. (askanews) – Un gommone con circa 20 migranti a bordo è affondato a Nord di Tripoli, la Marina militare italiana, in collaborazione con l’Aeronautica militare, ne ha salvati tre in un’operazione di soccorso. Individuati anche tre cadaveri, mentre si cercano gli altri dispersi. Il Naufragio è avvenuto nel Mediterraneo centrale, a circa 50 miglia nautiche a nord est di Tripoli. Un aereo da pattugliamento marittimo P72 del 41esimo stormo di Sigonella dell’Aeronautica militare, in volo nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha avvistato il gommone, che stava affondando, con circa 20 persone a bordo.

L’equipaggio dell’aereo – spiega la Marina militare – viste le pessime condizioni di galleggiabilità, ha subito lanciato vicino al gommone due zattere di salvataggio Coastal, in dotazione al mezzo aereo, che si sono regolarmente aperte. Appena ricevuta la segnalazione, dal cacciatorpediniere Caio Duilio – a oltre 110 miglia, 200 chilometri, dalla zona del naufragio – è decollato un elicottero SH 90, che ha recuperato, con due diverse missioni, tre naufraghi in ipotermia, uno dall’acqua e due da una delle zattere di salvataggio lanciate.

L’altra zattera era vuota. Portati a bordo della nave Duilio, i tre naufraghi sono stati stabilizzati e trasferiti in elicottero all’ospedale di Lampedusa.

“Le ricerche – spiega la Marina Militare – continuano sotto il coordinamento del Libyan Rescue Coordination Center, che ha assunto la responsabilità del soccorso e dirottato sulla scena d’azione un mercantile di bandiera liberiana, con il supporto del P 72 e dell’elicottero di nave Duilio rientrato da Lampedusa”. Mentre la Duilio continua il supporto alle ricerche. (foto di repertorio) Gtu/Int9