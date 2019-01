Venerdì 18 gennaio 2019 - 18:36

Colors of California, collezione kids dà colore alla giornata

Calzature comode, divertenti e alla moda

Roma, 18 gen. (askanews) – Colors of California per la FW19 crea una collezione kids che dà colore ad ogni attimo della giornata spensierata dei nostri bambini.

La collezione permette di scegliere tra una vasta gamma di calzature studiate nei minimi dettagli per essere confortevoli, pratiche e sempre di tendenza. Patches, stampe e paillettes vanno ad impreziosire i modelli della collezione FW19. Tra le proposte di Colors per questa stagione, troviamo i modelli ugg, con patches e stampe metallizzate di stelle per bimbe romantiche e sognatrici, stivali in gomma in tema animalier, ideali per affrontare giornate di pioggia con stile, sneakers e stivali con applicazioni in pelliccia dall’aspetto fashion e giocoso. Infine, per le amanti dello street style, Chunky & Bovver Boots dal gusto punk chic.

Colors of California offre una proposta completa per dare la possibilità sempre, in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo ci si trovi, di rinnovare il guardaroba dei nostri bimbi. Il brand si lascia ispirare dalle tendenze del momento e realizza calzature comode, divertenti e alla moda, per bambini che proprio come i grandi, vogliono sentirsi liberi di giocare.