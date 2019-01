Venerdì 18 gennaio 2019 - 18:05

Canadian, Collezione kids – autunno/inverno 2019

Modelli iconici e trendy, casual e super pratici

Roma, 18 gen. (askanews) – Canadian Classics è espressione della sinergia tra la scoperta della natura e l’esplorazione urbana; un marchio che continua ad ispirare la propria filosofia alle coste selvagge, alle montagne incontaminate e alla vivace realtà urbana del Canada, in un mondo fatto di avventura e continua scoperta. Capispalla confortevoli e alla moda, che hanno dimostrato la propria adattabilità sia per l’utilizzo urbano che per quello outdoor.

Dall’urban style di Canadian arrivano i modelli più iconici e trendy pronti a ispirare i look dei nostri bimbi. Casual e super pratici, sanno essere anche molto ricercati nei tagli, nei dettagli e nei tessuti. Tra i più gettonati spopolano i modelli urban active wear: corto unisex e lungo da bambina, in tessuto water resistance e imbottitura ecologica. Tra le novità della FW19, troviamo il piumino corto metallizzato da bambina, proprio come quello della versione da adulto.

I cappotti in eco-pelliccia si fanno strada tra colpi di colore e proposte animalier, rendendo i capi versatili, informali e adatti a qualsiasi occasione. Il parka rimane il must-have della stagione anche con dettagli ricamati, immancabile nel guardaroba invernale, con bordatura in pelliccia 100% tracciabile e con varianti in fake-fur. Quello di Canadian sarà un inverno tutt’altro che banale, che spazia tra diversi stili e materiali al fine di soddisfare le più svariate esigenze.