Venerdì 18 gennaio 2019 - 14:22

Al Pitti la nuova collaborazione Gaëlle per Lotto Leggenda

Capi realizzati in materiali tecnici ma dall'animo fashion

Roma, 18 gen. (askanews) – Gaëlle Paris, marchio da sempre sinonimo di ricerca e attenzione alle nuove tendenze, per la stagione FW19/20 si ispira al mondo dello sportswear realizzando una capsule collection in collaborazione con Lotto Leggenda, il brand lifestyle del gruppo Lotto, leader nelle calzature e nell’abbigliamento per lo sport e il tempo libero.

Una capsule collection, Gaëlle per Lotto Leggenda, sport-inspired dove i DNA dei due marchi si fondono dando vita a capi realizzati in materiali tecnici ma dall’animo fashion. Un’ispirazione che parte dagli anni ’80, dalle Terrace Culture dell’ambiente calcistico inglese in cui capi dalla vocazione prettamente tecnica venivano mixati a luxury brand dando vita ad una delle più note sottoculture del casualwear. Gaëlle per Lotto Leggenda propone volumi prevalentemente over. Una palette cromatica dai toni caldi, mixati a nuance più decise, come il rosso e il fuxia fluo utilizzati su bande e loghi in brick strass o ricami.

Gaëlle per Lotto Leggenda è un total look uomo, donna e bambino. Tra gli accessori particolare importanza rivestono le sneakers. Gaëlle Paris, direttamente dagli archivi Lotto, ne ha infatti rivisitato due modelli iconici: la Brazil Select Woman e la Signature.