Mercoledì 16 gennaio 2019 - 08:14

Bomba davanti alla storica pizzeria Sorbillo (nel centro di Napoli)

In via dei Tribunali

Roma, 16 gen. (askanews) – Una “bomba” è stata fatta esplodere nella notte nel centro di Napoli davanti la pizzeria storica di Gino Sorbillo in Via dei Tribunali. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.

“Dopo l’incendio di 5 anni fa adesso arrivano anche le bombe…”, ha scritto Gino Sorbillo sul suo profilo Facebook: “Mi scuso con tutta la Napoli ‘buona’, l’Italia ‘buona’ e con tutte le persone che vivono onestamente perché certi avvenimenti così forti ed eclatanti fanno cadere le braccia e demoralizzano la società. Sono stato nell’Arma dei Carabinieri ed ho scelto di fare il Pizzaiolo perché amo troppo la mia città e la amerò per sempre. La Napoli ‘sana’ è sempre nel mio cuore”.

Sav/Int9