Martedì 15 gennaio 2019 - 12:45

Sicilia, scontro sull’A18: 3 morti tra cui agente Pol. Stradale

Vari feriti, grave un altro poliziotto. Cordoglio di Gabrielli

Roma, 15 gen. (askanews) – Tre morti, tra i quali un agente della polizia stradale, e diversi feriti, tra cui un altro poliziotto soccorso in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Sicilia, sull’autostrada A18 Catania-Messina, al km 12. L’agente morto è Angelo Spadaro, assistente capo della Sottosezione della Stradale di Giardini Naxos (Messina), il ferito è l’assistente capo Giuseppe Muscolino.

Dalle prime ricostruzioni, la pattuglia della polizia e il veicolo che stavano soccorrendo sono stati travolti da un tir. Per consentire i rilievi del caso, è stata chiusa la carreggiata dell’A18 lato valle (direzione Messina) da Roccalumera a Tremestieri: per i mezzi pesanti uscita obbligatoria a Giardini Naxos, per quelli leggeri uscita obbligatoria a Roccalumera. Il capo della polizia Franco Gabrielli ha espresso in una nota “profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell´assistente capo della Polizia di Stato, Angelo Gabriele Spadaro, deceduto questa mattina a seguito di un incidente stradale nell´espletamento del servizio e ai familiari delle altre due vittime che viaggiavano a bordo di altri veicoli coinvolti nel sinistro”.

Gabrielli ha espresso inoltre “un augurio di pronta guarigione all´altro componente della pattuglia della Polizia Stradale, assistente capo Giuseppe Muscolino, rimasto ferito e ricoverato in ospedale nonché alle altre persone coinvolte nel drammatico incidente”.