Martedì 15 gennaio 2019 - 15:31

Rifiuti, Raggi: cittadini giustamente esasperati, e anche noi

"Le solite polemiche non fanno bene a nessuno"

Roma, 15 gen. (askanews) – “Oggi siamo qui a parlare di rifiuti e delle criticità che ci sono state nell’ultimo mese e a Natale che hanno giustamente esasperato i cittadini e anche noi”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi aprendo la seduta del Consiglio capitolino straordinario dedicata ai rifiuti”. L’11 dicembre 2018, ha ricordato Raggi “è andato in fiamme il tmb Salario che trattava un quarto dei rifiuti della Capitale d’Italia, una notizia che è stata un po’ sottovalutata. Roma è stata messa a dura prova e questo momento che avrebbe dovuto vedere l’aiuto di tutti ha visto le solite polemiche che non fanno bene a nessuno”, ha aggiunto.

“Qui oggi non c’è nessuna volontà di attribuire responsabilità ad altri o a non prendersele: le cause dell’incendio sono al vaglio della Procura, ma questo è il momento in cui dobbiamo essere uniti e lo dico a tutti, istituzioni, consiglieri, cittadini e l’azienda che ha il compito di pulire la città – ha sottolineato Raggi -. La mia è stata una chiamata alle armi, dobbiamo risolvere un problema decennale e lo stiamo facendo con determinazione. Vorrei e vorremmo tutti molto di più, ma per il cambiamento serve tempo e non può essere fatto dal giorno alla notte”, conclude.