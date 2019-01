Martedì 15 gennaio 2019 - 15:54

Primo giorno di carcere a Oristano per Cesare Battisti immatricolato As2

Taciturno, in cella singola

Roma, 15 gen. (askanews) – Taciturno e spaesato Cesare Battisti è entrato nel carcere di massima sicurezza di Oristano ieri sera e sta trascorrendo il suo primo giorno di detenzione, dopo 37 anni di latitanza. Agli agenti della penitenziaria del carcere ha detto poche parole, quelle strettamente necessarie, non ha chiesto nulla di particolare. Oggi ha incontrato l’avvocato Davide Steccanella.

Battisti è entrato nel carcere ieri sera, scortato da una decina di macchine della penitenziaria. E’ stato perquisito, immatricolato. L’ex terrorista dei Pac è immatricolato come As2, alta sicurezza di secondo livello, dove il livello più elevato è 1, a cui appartengono i detenuti declassificati dal 41 bis, il livello ancora più elevato di sicurezza. Ed è stato sottoposto a visite mediche. Come prassi. Non ha chiesto nulla di particolare. Era spaesato. E’ in una camera singola, nessuna cucina, potrà avere un fornelletto, il bagno, dietro un divisorio di un muro a secco, i normali arredi compresa una televisione. Non ha chiesto nulla di particolare.

La reazione degli altri detenuti è stata composta e silenziosa. Battisti deve scontare anche sei mesi di isolamento diurno, questo significa che per sei mesi anche di giorno dovrà essere sempre solo, sarà accompagnato nel cortile – i detenuti hanno diritto a quattro ore al giorno di aria – dagli agenti della penitenziaria, non potrà incontrare nessun altro detenuto. Potrà lavorare e frequentare corsi ma anche in questo caso da solo.

Il carcere di Massama è una struttura di massima sicurezza, dove sono detenuti molti esponenti della criminalità organizzata, arrivano dalla Sicilia, dalla Campania, dalla Calabria e dalla Puglia. La capienza è circa 260 detenuti, al momento ve ne sono 250, due terzi appartenenti alla criminalità organizzata condannati per reati gravi. E’ un carcere recente, del 2012, ma “la struttura è inadeguata”, avverte Luca Fais del Sappe regionale, sottolineando che “la struttura ha problematiche strutturali e organizzative, piove all’interno, ci sono infiltrazioni, con difficoltà di riscaldamento e acqua calda, difficoltà che si ripercuotono su detenuti e personale”, inoltre “mancano gli agenti, e soprattutto con l’arrivo di un detenuto come Battisti, servono 25 agenti in più”.

