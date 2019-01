Martedì 15 gennaio 2019 - 13:59

Mitsubishi: vendite 2018 in Europa +19%, 165mila immatricolazioni

Bene Outlander Phev (+27%), il suv green omologato WLTP

Milano, 15 gen. (askanews) – Mitsubishi Motors Europe (MME) ha registrato nel 2018 un incremento delle vendite del 19% con 165.259 vetture immatricolate, rispetto alle 139.365 del 2017. La maggior parte dei mercati europei ha registrato una crescita a due cifre, con risultati particolarmente positivi in Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svizzera. Nel dettaglio Mitsubishi Europe è rientrata nella “top five” delle vendite in Germania, Regno Unito, Spagna, Francia e Italia per la prima volta dal 2005 e, sempre in Germania, ha superato quota 50mila unità vendute per la prima volta dal 2000.

Quanto ai modelli, Outlander Phev continua a essere il portabandiera della gamma (+27%, 24.415 unità vendute), con un picco di domanda registrato l’estate scorsa, dopo l’introduzione del rinnovato MY19, uno dei pochi Suv a superare i nuovi test di omologazione Ue con il ciclo WLTP. Il nuovo Suv coupé Eclipse Cross ha fatto registrare oltre 27.000 unità vendite dal lancio all’inizio del 2018, mentre la compatta ASX ha superato 30.000 unità vendute in Europa. Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri, le vendite di L200 sono in lieve calo dopo un biennio di crescita ininterrotta (+11% nell’anno solare 2016 e ancora +11% nel 2017), a un anno dal lancio del nuovo modello.

“La crescita del 19% nell’anno solare 2018 ha dimostrato il potenziale del nostro marchio in Europa. Siamo convinti che nel prossimo futuro il nostro volume di vendite possa crescere ancora”, ha dichiarato Bernard Loire, presidente e Ceo di Mitsubishi Europe.