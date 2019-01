Lunedì 14 gennaio 2019 - 11:41

Cesare Battisti arrivato a Ciampino, sarà portato a Rebibbia

Atterrato l'aereo

Roma, 14 gen. (askanews) – E’ atterrato alle 11.36 all’aeroporto di Ciampino Cesare Battista, l’ex terrorista dei ‘Proletari armati per il comunismo’, accusato di 4 omicidi, fermato ieri in Bolivia. Battisti sarà scortato dalla polizia penitenziaria nel carcere romano di Rebibbia, in attesa di essere assegnato alla sua destinazione definitiva. Ad attendere Battisti il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede e il titolare del Viminale, Matteo Salvini.

