Domenica 13 gennaio 2019 - 16:57

Bonafede: cambiare sistema elettorale Csm contro correnti

"In Parlamento si lavora a proposta contro porte girevoli"

Roma, 13 gen. (askanews) – Per evitare i condizionamenti della politica “si deve intervenire innanzitutto sul sistema elettorale del Csm che così com’è adesso favorisce il consolidamento del correntismo. Andrebbe reimpostato in maniera tale da ridurre i collegi affinché all’interno di ogni collegio possa emergere la persona e non la corrente. Allora a quel punto il peso della corrente sarebbe chiaramente minore”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervistato da Riccardo Iacona per la puntata di PresaDiretta in onda domani sera su Rai3 alle 21.20.

“Il Parlamento, come è scritto anche nel contratto di governo – ha aggiunto – sta mettendo giù una proposta per eliminare le cosiddette porte girevoli. Se un magistrato decide a un certo punto di fare politica poi non potrà più tornare nella sua vita a fare il magistrato”.

“Combatto l’idea che un giovane magistrato che è cresciuto magari nel mito di una certa magistratura possa pensare che per fare carriera deve appartenere ad una corrente o all’altra. Voglio che pensi che la mattina quando si alza sta facendo una delle cose più belle che si possono fare e cioè servire lo Stato nel mondo della giustizia e su questo deve puntare”, ha concluso il ministro.