A Roma è arrivato il primo risarcimento per danni da buche

Codacons: ad un automobilista 760 euro

Roma, 12 gen. (askanews) – E’ arrivato il primo risarcimento per danni da buca nella capitale. E’ quanto afferma il Codacons, che ha rappresentato in via stragiudiziale un automobilista che ha ottenuto ora 760 euro di indennizzo per aver forato una gomma a causa di una buca presente sull’asfalto.

La vicenda risale allo scorso 5 marzo quando l’automobilista, all’altezza del Km 9 della Strada Provinciale SP 101/a (Via della Solfatara – Santa Palomba) è incappato con la sua autovettura in una profonda buca presente sull’asfalto, subendo la foratura della gomma anteriore sinistra e danneggiando il cerchio in alluminio anteriore sinistro della propria automobile. Sul posto non era stato posto alcun tipo di segnale stradale avvertiva circa la presenza della profonda frattura nell’asfalto; inoltre le avverse condizioni meteo e la scarsa visibilità stradale – si sottolinea – hanno reso, di fatto, impossibile evitare la buca.

