Venerdì 11 gennaio 2019 - 17:20

Sofisticata e attuale, la collezione Luigi Bianchi Mantova AI19/20

Al Pitti Immagine uomo

Roma, 2 gen. (askanews) – Sofisticata ed estremamente attuale, la nuova collezione Luigi Bianchi Mantova Sartoria AI19/20 incarna i valori del ben vestire. L’uomo che indossa Luigi Bianchi Mantova Sartoria sceglie la massima espressione della sartorialità e del gusto Made in Italy reinterpretati in chiave contemporanea e ultra moderna.

L’equilibrio fra calore e leggerezza nel peso, elemento cruciale per la stagione invernale, è il concetto chiave attorno cui ruota la costruzione dei modelli e lo studio delle proporzioni dei capi, aggiornati e rivisti. L’Autunno/Inverno Luigi Bianchi Mantova Sartoria concede ampio spazio a capi sfoderati, semisfoderati o totalmente decostruiti, allo scopo di garantire il massimo comfort nella vestibilità, pur mantenendo quel sapore sartoriale tanto amato da chi sceglie il marchio da sempre.

Il team di stilisti dello storico brand, fieramente Made in Mantova dal 1911, ha selezionato con estrema cura le materie prime, con l’obiettivo di puntare sempre di più all’eccellenza e all’esclusività. I tessuti provengono dal distretto biellese, il cuore della produzione delle migliori fibre tessili italiane: filati pregiati e naturali – cashmere, lana, lino – dalla mano calda e soffice ma con pesi decisamente contenuti, per affrontare il rigore dell’inverno con leggerezza.

La palette dei colori si concentra su diversi temi: la gamma dei chiari, naturali, delicati: un’ampia selezione di nuance suggestive, che sembrano emanare luce nel guardaroba invernale; i toni caldi della natura, che spaziano dai più delicati come miele e caramello ai più decisi caffè e cioccolato: scaldano il look e richiamano le sfumature della natura in autunno; i blu decisi, notturni, profondi: un’elegantissima espressione di mascolinità. Il capo principe della stagione, il cappotto, si presenta in una grande varietà di modelli – monopetto o doppiopetto; foderato o sfoderato; confortevole travel con scaldacollo; tasche a toppa, o tasca trench, con o senza ticket pocket e martingala – e anche nella sua variante imbottita: un capo speciale, in perfetto equilibrio fra le performance dei capi tecnici sportswear e il lusso della sartorialità più spiccata.

Luigi Bianchi Mantova Sartoria Marchio storico, nato insieme all’azienda, è oggi sinonimo di stile ed esclusività. Le giacche, gli abiti e i cappotti sartoriali, rigorosamente Made In Italy, si contraddistinguono per le lavorazioni preziose e per l’utilizzo di materiali di alta qualità. Oggetto di costante ricerca stilistica, i capi Luigi Bianchi Mantova Sartoria presentano una vestibilità ricca di particolari, che permette a chi li indossa di sentirsi perfettamente a suo agio sia nei movimenti che nel vivere il proprio stile personale. L’offerta, versatile e trasversale, permette di soddisfare al meglio le esigenze del mercato di riferimento, e i gusti sempre più evoluti del consumatore: le collezioni spaziano infatti dalla giacca decostruita alle proposte più formali, business o black tie, adatte alle occasioni importanti.