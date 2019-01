Giovedì 10 gennaio 2019 - 09:22

Seul, tassista si dà fuoco contro il car-sharing

E' il secondo autista morto alla stessa maniera

Roma, 10 gen. (askanews) – Un tassista sudcoreano s’è dato fuoco fino a morire in segno di protesta contro un servizio di car-sharing introdotto attraverso la più diffusa app per dispositivi mobili del paese.

Il 64enne, di nome Im, ha parcheggiato vicino all’ambasciata amaricana al centro di Seoul, attimi prima che il suo veicolo andasse a fuoco.

L’autista è rimasto conscio dopo essere uscito fuori dal veicolo, avvolto dalle fiamme, ed è stato portato in ospedale dove è morto ero dopo. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, in un biglietto di addio ha chisto il divieto per quello che ha chiamato un “car sharing illegale”.

E’ il secondo tassista che dà fuoco e muore in segno di protesta contro il servizio di car sharing creato dall’app Kakao.

