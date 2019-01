Giovedì 10 gennaio 2019 - 20:07

Più ricco il programma di Spumantitalia a Pescara

In calendario il 18 e 19 gennaio

Roma, 10 gen. (askanews) – Si arricchisce il programma di SpumantItalia, l’evento nazionale dedicato agli Spumanti italiani in programma al Museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara il 18 e 19 gennaio 2019. SpumantItalia, ideata da Bubble’s Italia, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo e sotto la regia di Andrea Zanfi, si propone come una kermesse dedicata allo stato dell’arte degli Spumanti Metodo Classico e Metodo Italiano e sui vini effervescenti prodotti con metodo ancestrale, ponendo l’attenzione sulle singole evoluzioni, sull’idoneità dei prodotti rispetto all’interesse dei mercati e ai cambiamenti climatici in atto. Un momento di riflessione a cadenza annuale, articolato in incontri e dibattiti, che aspira a essere il punto di riferimento per il sistema spumantistico italiano.

Al ricco programma della manifestazione si aggiunge, venerdì 18 gennaio, la degustazione denominata “Spumante Italia Autoctono” dedicata a vini ottenuti da vitigni autoctoni, guidata dall’enologo Riccardo Cotarella e Andrea Zanfi: un’occasione unica per approfondire la conoscenza dei numerosi vitigni autoctoni che identificano la grande varietà ampelografica italiana. Gli Spumanti in degustazione saranno proposti anche nel banco d’assaggio che si terrà sabato 19 gennaio dalle 14.30 alle 21.00, con la presenza di oltre 50 etichette che permetteranno di scoprire la biodiversità che caratterizza l’Italia. La partecipazione al banco d’assaggio sarà aperta al pubblico pagante. Evento ancor più originale è quello che vedrà il coinvolgimento della città di Pescara nella gara mixology fra 10 bartender italiani, selezionati su 35 richieste pervenute, che proporranno cocktail a base spumante in un concorso a premi denominato “Spritz contro tutti”, prevista per il 18 gennaio, alle ore 18.00.