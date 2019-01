Martedì 8 gennaio 2019 - 19:38

“Accogliamo le famiglie”. L’apertura di Conte sulle navi Ong a Malta

"Salvini è persona ragionevole, gli parlerò"

Roma, 8 gen. (askanews) – Dal premier Giuseppe Conte arriva un’apertura sul caso delle navi SeaWatch e SeaEye, che definisce un “particolare ed eccezionale”, con “donne e bambini da oltre due settimane in mare… Stiamo sollecitando Malta perché li faccia sbarcare”. Il presidente del Consiglio lo ha detto a Porta a Porta, spiegando che “il sistema Italia può supportare eccezionalmente poche donne e pochi bambini in Italia” con i mariti. “Non saranno quattro persone in più a fare la differenza”.

Quanto alla posizione del ministro dell’Interno, ha affermato Conte, “Salvini esprime una linea condivisa dal governo ma se marchiamo nel segno dell’eccezionalità questo caso non credo che la politica del governo venga tacciata di incoerenza o minore rigore”.

“L’importante è farli sbarcare a Malta: non ha più senso tenere in mare persone in quelle condizioni. C’è un limite oltre cui qualsiasi politica di rigore si deve incontrare con l’intervento concreto. Salvini è una persona ragionevole. Viene tacciato di razzismo e xenofobia ma non ho mai colto in lui questi elementi.

Gli parlerò”, ha aggiunto.

“Come per i decreti legge ci sono casi straordinari di necessità e urgenza. Non si viene meno alla coerenza se si interviene per il caso di specie”, ha concluso.

Luc/Mau