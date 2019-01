Sabato 5 gennaio 2019 - 09:32

“Ha tentato di stuprarmi”: ragazza uccide marocchino di 63 anni

L'uomo trovato morto nel Senese

Roma, 5 gen. (askanews) – I Carabinieri di Siena hanno fermato una giovane di 18 anni per l’omicidio dell’uomo di nazionalità marocchina trovato morto ieri in serata a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano (SI). L’uomo, 63 anni, operaio, era stato trovato cadavere all’interno di un appartamento in cui abitava insieme ad altri extracomunitari, di proprietà di un’impresa di materiali di costruzioni, che lo aveva adibito ad alloggio di servizio per suoi dipendenti. Trovato completamente nudo, presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto.

Le immediate indagini condotte dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia di Siena hanno ricostruito nel corso della notte la dinamica dell’episodio delittuoso, individuando la responsabile in una minore di 18 anni, che abita nello stesso stabile coi genitori.

Alle contestazioni dei militari sulle contraddizioni nelle ricostruzioni della ragazza, la giovane ha infine ammesso di essere stata l’autrice del fatto, affermando di essere stata aggredita dall’uomo che aveva tentato di stuprarla. Accompagnata in Casa di Prima Accoglienza della provincia di Firenze, è stato emesso nei suoi confronti, dalla Procura per i minorenni di Firenze, un decreto di fermo di indiziato di delitto per “omicidio”.

Mpd/Int9