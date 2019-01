Venerdì 4 gennaio 2019 - 20:02

La Sicilia è imbiancata: neve anche a Palermo e sull’Etna

Tutta l'isola innevata anche a bassa quota

Palermo, 4 gen. (askanews) – Una fitta nevicata ha imbiancato questo pomeriggio la Sicilia, in particolare Palermo dove i fiocchi di neve sono caduti abbondanti. Il brusco calo della temperatura aveva interessato l’isola già ieri, quando nella zona dell’entroterra palermitano era caduto il primo nevischio tra Piana degli Albanesi, San Martino delle Scale, e Monte Cuccio. Neve anche sull’Etna e nell’Agrigentino. In provincia di Caltanissetta e ad Enna.

Gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa hanno interessato anche la provincia di Ragusa.

Poi, fiocca pure a Monreale, alla rocca di Marineo e a Camporeale. Abbondanti nevicate si sono inoltre registrate sulle Madonie, e nelle Petralie.

Sono previste nevicate anche a quote molto basse sullo Stretto e la Sicilia settentrionale in serata. Le strade ghiacciate hanno causato tre incidenti sull’A19 fra Bagheria, Trabia e Altavilla. Tamponamento sulla A29, all’altezza di Carini, coinvolti due automobilisti. Sulla SS186, all’altezza di Monreale, invece, un incidente autonomo e un altro tamponamento.

Le Eolie restano isolate a causa del maltempo. Fermi ai porti aliscafi e traghetti a causa del mare che ha raggiunto Forza 6-7 e delle forti raffiche di vento. Intanto, per far fronte all’emergenza freddo alcuni Comuni hanno preso misure straordinarie, come nel caso di Catania,ádove è cominciata già nei giorni scorsi la distribuzione di coperte e indumenti ai senzatetto della città da parte dei volontari dell’Unità di Strada della Caritas Diocesana.

Xpa/Mau