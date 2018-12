Sabato 29 dicembre 2018 - 11:48

Sasso contro pullman tifosi, Salvini: deficienti, in galera

Incidenti in un'area di servizio tra tifosi di Torino e Bologna

Roma, 29 dic. (askanews) – Un pullman di tifosi del Torino, in viaggio verso Roma per assistere alla partita con la Lazio delle ore 15, è stato colpito nell’area di servizio dell’A1 “Chianti Sud” da un sasso lanciato da altri tifosi del Bologna, che si stanno recando a Napoli per la partita Napoli-Bologna delle 18.

“Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso non lancia sassi né usa coltelli, tolleranza zero!”, ha scritto su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando la notizia.